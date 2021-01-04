Остатки на Едином казначейском счете в декабре сократились почти на 40%

Остатки средств на Едином казначейском счете (ЕКС) на начало января 2021 года составили 12,012 млрд грн, что на 39%, или 7,7 млрд грн меньше по сравнению с показателем на начало декабря-2020.

Согласно данным Государственной казначейской службы Украины (ГКСУ), годом ранее в этот период остатки ЭКС составляли 17,55 млрд грн.

Как сообщалось, остатки на ЕКС в ноябре увеличились на 23% — до 19,75 млрд грн после того, как они сокращались четыре месяца подряд после достижения в начале июля абсолютного максимума за всю историю — 75,7 млрд грн. В частности, в октябре они снизились на 28,8%, или 6,13 млрд грн, в сентябре на 53,4%, или 24,38 млрд грн, а в августе — на 11,7% или 6,04 млрд грн.