За весь прошлый год в Польше получили статус беженца лишь 95 граждан Украины

В 2018 году 4100 иностранцев подали ходатайство о предоставлении международной защиты в Польше. Это примерно на тысячу заявлений меньше, чем в 2017 году. Об этом заявил пресс-секретарь Управления по делам иностранцев Якуб Дудзяк, пишет «Польское радио».

«В прошлом году продолжилось сокращение числа иностранцев, просивших о международной защите в Польше», — сказал он.

По его словам, только у 406 иностранцев были все необходимые условия для получения убежища. «Негативные решение были приняты по 2,1 тыс. лиц, а 1,9 тыс. дел были остановлены», — отметил Дудзяк.

Больше всего ходатайств о предоставлении международной защиты в прошлом году подали граждане России (2,7 тыс. человек), Украины (466 человек) и Таджикистана (144 человека). Больше всего положительных решений получили граждане Украины (95 человек), России (79 человек) и Ирака (27 человек).

212 иностранцев получили так называемую национальную защиту в виде согласия на толерантное пребывание или по гуманитарным причинам.

Как отметил пресс-секретарь управления, среди иностранцев, которые ходатайствовали о статусе беженца, почти половину составили несовершеннолетние и женщины. По его словам, это самый большой показатель в Европе.

Международная защита предоставляется иностранцам в случаях, если в стране происхождения человеку грозит преследование или есть очевидный риск для жизни и здоровья.

Отметим, что о миллионе украинских беженцев в 2016-2017 годах неоднократно заявлял министр иностранных дел Витольд Ващиковский. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий в 2018 году заявил, что 1,5 млн украинцев в Польше не зарегистрировались беженцами только потому, что «в Польше легко найти работу».

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