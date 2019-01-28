Посол США считает, что в Украине возможен «польский» сценарий

В Украине возможен «польский сценарий» в случае осуществления всесторонних экономических реформ и утверждения верховенства права. Об этом заявила посол США в Украине Мари Йованович в Украинской академии лидерства, сообщает пресс-служба посольства.

«В 1992 году Украина имела более высокий валовой внутренний продукт на душу населения, чем Польша, но сегодня в реальном выражении он у поляков в три раза больше, чем у украинцев. Главное отличие состоит в том, что Польша осуществила всесторонние экономические реформы и успешно воплощает в жизнь свои законы и правила», — заявила она.

«Несмотря на проблемы, с которыми сталкивается Украина, я убеждена, что польский сценарий возможен и здесь — и если результатом этих выборов будет ускорение реформ, реальное улучшение наступит раньше, чем позже», — добавила посол.

По ее словам, Украине до сих пор не хватает свободной и прозрачной рыночной экономики, «управляемой законами и правилами, которые обеспечивают возможности экономического развития для всех, а не для горстки представителей элиты».

Йованович убеждена: со своими природными ресурсами и человеческим ресурсом экономика Украины «должна процветать и на своем пути догонять остальную Европу».

«Старая олигархическая система все еще цепляется за жизнь, а коррупция — это ее жизненная поддержка. Тогда как горстка олигархов обогащается, многие украинские семьи вынуждены выживать. Совершенно понятно, что страны, которые серьезно осуществляют реформы могут достигать такого экономического подъема, который улучшает ежедневные жизни всех граждан. Экономические реформы, поддержанные Соединенными Штатами и такими организациями, как Всемирный банк и Международный валютный фонд, способствовали резкому снижению бедности во всем мире», — добавила дипломат.