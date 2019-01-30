Гендиректор УНЛ Бочковский: «В 2018 году наша компания выплатила призов на 568,79 млн гривен»

В 2018 году Украинская национальная лотерея выплатила призов на общую сумму в 568, 79 миллионов гривен. Об этом сообщил генеральный директор компании Андрей Бочковский.

«Наверное, нет украинца, который ничего бы не слышал о классической лотерее — столь популярной игре миллионов. Однако, не все знают, какие суммы выигрывают те, кто решает испытать свою удачу. Шанс выиграть в лотерею УНЛ может выпасть в любой момент, а тем более, когда на кону джекпот уже более 24 миллионов гривен. Поэтому, украинцы играли и выигрывали: не много, ни мало — 568 785 943 гривен. Это общая сумма выигрышей по числовым («Супер лото», «КЕНО», «Максима» и лото «Тройка) и моментальным лотереям от УНЛ. При этом, главный и самый большой джекпот Украины продолжает ждать своего счастливчика», — отметил он.

Как сообщил Бочковский, наибольшее количество выигрышей состоялось в «Супер Лото» — суммарные выигрыши составили 38,99 миллионов гривен

«Всемирно известная лотерея „КЕНО“ раздала своим игрокам 34,38 миллионов гривен. Лотерея „Максима“, в которой выиграть проще за счет количества угаданных шаров, подарила 14,54 миллионов гривен. А быстрая и полюбившаяся многим за простоту и доступность лотерея „Тройка“ пополнила бюджеты игроков на 4,67 миллионов гривен. Остальная сумма из 568 миллионов гривен была выплачена за выигрыши в моментальных и электронных лотереях», — заявил генеральный директор УНЛ

В ноябре на сайте УНЛ стартовали новые анимационные моментальные лотереи и всего за неполных 2 месяца уже успели порадовать игроков на 1,89 млн гривен призов.

Как подчеркнул Бочковский, Украинская Национальная Лотерея придерживается принципа открытости и прозрачности, поэтому суммы выигрышей абсолютно доступны.

«Технологичность в УНЛ за 2018 год достигла отличных результатов. Мы автоматизировали многие процессы и создали приложение для Android. На подходе мобильное приложение для Apple и множество других новинок. На следующей неделе мы запускаем обновленную версию сайта unl.ua, который станет одни из лучших сайтов в Европе по доступности, функционалу, удобству, интерфейсу и внедрению новейших технологий в online. Теперь игрокам еще удобнее выигрывать и отслеживать приобретенные лотерейные билеты», — сообщил гендиректор УНЛ.

Ранее, Украинская национальная лотерея совместно с Международной антинаркотической ассоциацией разработала и представила книгу «Игромания: современные реалии и пути преодоления», которая направлена ​​на изучение и предупреждение проблемы игровой зависимости.