НБУ сохранил прогноз по инфляции на 2019 год

Национальный банк сохранил прогноз по инфляции на конец 2019 году на уровне 6,3%. Об этом на брифинге сказала первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, сообщает корреспондент РБК-Украина.

«Инфляция будет и дальше постепенно снижаться. Как и ранее, мы ожидаем, что она снизится до 6,3% на конец 2019 года и 5,0% на конец 2020 года», — сказала она.

Рожкова подчеркнула, что снижение инфляции произойдет, прежде всего, благодаря жесткой монетарной политике Национального банка.