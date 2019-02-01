Объявлена дата окончательного конца соцсети Google+

Корпорация Google объявила, что начнет закрывать свою социальную сеть Google+, которая так и не смогла достичь популярности среди пользователей, уже начиная со 2 апреля. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном на ее сайте.

«2 апреля ваш аккаунт Google+ и все созданные вами страницы перестанут работать, и мы начнем удалять все данные в них», — отмечается в заявлении, адресованном владельцам бесплатных некорпоративных учетных записей. По словам компании, все фотографии и видео пользователей из альбомов Google+ также будут удалены. Все желающие смогут скачать и сохранить свой контент, однако сделать это необходимо до указанной даты.

Использовать Google+ для комментирования на других сайтах также станет невозможно. Начиная со 2 апреля, все комментарии, сделанные с использованием аккаунта соцсети, также начнут удаляться. В компании отмечают, что полное удаление контента займет несколько месяцев, поэтому часть данных может быть временно доступна и после апреля.

При этом кнопка «Вход с Google+» на различных сайтах и приложениях перестанет работать уже в течение ближайшие недель. Также уже с начала февраля в Google+ нельзя будет создавать новые профили, страницы и сообщества. При этом, как было объявлено ранее, Google+ будет закрыта лишь для обычных пользователей. У владельцев платных корпоративных аккаунтов доступ к соцсети останется.

Google впервые объявила о планах закрыть свою соцсеть для обычных пользователей с бесплатными учетными записями в октябре 2018 года. Тогда в качестве ожидаемых сроков был назван август 2019 года. Однако впоследствии компания решила ускорить данный процесс из-за того, что была выявлена программная недоработка, которая могла привести к утечке личных данных до 500 тыс. человек.

Как заявляют в Google, соцсеть так и не стала достаточно популярной среди обычных пользователей. Согласно сведениям компании, некорпоративную версию Google+ используют крайне редко. По данным статистики, около 90% владельцев стандартных аккаунтов, заходя в соцсеть, проводили в ней в среднем меньше пяти секунд.