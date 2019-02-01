В Минобороны назвали количество жертв среди мирных жителей с начала конфликта на Донбассе

С начала конфликта на Донбассе погибли около 2,5 тыс. мирных граждан, и до 10 тыс. гражданских получили ранения, сообщил начальник управления экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны Украины Максим Комиссаров.

«Согласно имеющейся информации, на сегодня с начала периода конфликта погибло не менее 2,5 тыс. человек мирных граждан. Из них 2,4 тыс. лиц — это взрослые и, к сожалению, имеем 242 погибших ребенка», — сказал Комиссаров на брифинге в пятницу в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, общее количество гражданских лиц, которые были ранены в связи с конфликтом, оценивается на уровне до 10 тыс. человек. Из них около 2 тыс. лиц — это дети.

Комиссаров отметил, что основные причины поражения гражданских — это мины, снаряды и предметы, которые взорвались. Это составляет примерно 30-35% всех случаев травмирования и смерти гражданских.