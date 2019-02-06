Нацбанк разрешил репатриацию дивидендов из страны

Национальный банк Украины (НБУ) разрешил компаниям и банкам с иностранными инвестициями репатриировать дивиденды за 2018 год, сообщил замглавы центробанка Олег Чурий.

«Мы разрешили репатриацию дивидендов за 2018 год. На сегодня у нас пока действует так называемый „ежемесячный лимит“ в EUR7 млн. Теперь (в рамках этого лимита — Ред.) можно будет репатриировать за все годы», сказал он во время пресс-конференции в Киеве в среду.

В то же время Чурий добавил, что центробанк планирует повысить этот лимит до EUR10 млн, а в дальнейшем — и полную его отмену.