Волкер считает, что Украина должна пустить российских наблюдателей на выборы

Украина нуждается в наблюдателях, чтобы доказать, что она придерживается демократических стандартов, рассказал спецпредставитель Госдепартамента по Украине.

Спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер призвал власти допустить российских наблюдателей на выборы президента страны в рамках миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. Об этом Волкер написал в четверг на своей странице в сети Twitter.

«Украина нуждается в наблюдателях БДИПЧ, чтобы доказать, что она придерживается демократических стандартов, — написал Волкер. — В ином случае люди могут поставить выборы под сомнение»

«Все в порядке, если российские наблюдатели будут участвовать, но под эгидой БДИПЧ, — добавил спецпредставитель Госдепа. — Никаких игр. Украине надо быть уверенной в собственных демократических институтах».

Ранее представители власти и сам президент Порошенко заявляли, что намерены запретить въезд в страну российским наблюдателям в составе миссии организации. В свою очередь действующий глава наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ Питер Тейлор указал, что подход Украины относительно наблюдателей от Российской Федерации не отвечает принципам ОБСЕ.