Войти
В правительстве посчитали долю IT-сектора в экономике
позиция
В правительстве посчитали долю IT-сектора в экономике
Гройсман обнародовал данные по росту ВВП за 2018 год
официально
Гройсман обнародовал данные по росту ВВП за 2018 год

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

резонанс
RSS

Lufthansa судится с пассажиром, который не долетел до конца маршрута

602
Lufthansa судится с пассажиром, который не долетел до конца маршрута

Авиакомпания Lufthansa через суд требует денежной компенсации от пассажира, который не долетел до конца маршрута, а сошел в городе пересадки, сэкономив таким образом. Об этом сообщает Коммерсант.

В апреле 2016 года пассажир приобрел билет на рейс Lufthansa из Осло до Сиэтла и обратно с пересадкой во Франкфурте. На обратном пути, не долетев до Осло, он вышел во Франкфурте, а потом другим рейсом Lufthansa улетел в Берлин. Общая сумма его расходов составила 657 евро.

Как утверждает Lufthansa, такой прием является прямым нарушением договора перевозки, который заключается с каждым пассажиром при покупке билетов.

Если бы этот пассажир купил прямой билет до Франкфурта, он бы заплатил в общей сложности 2769 евро. Поэтому в своем судебном иске авиакомпания требует от пассажира компенсировать ей разницу между стоимостью билетов плюс проценты — 2112 евро.

Берлинский суд первой инстанции, рассматривавший претензии Lufthansa в декабре 2018 года, принял решение в пользу пассажира. Но авиакомпания подала апелляцию, и теперь дело будет рассматриваться в другом суде.

Правила перевозок у большинства авиакомпаний оговаривают наказание за использование подобной тактики снижения стоимости авиаперелета. Но до сих пор ни одной авиакомпании не удавалось добиться компенсации от нарушивших это правило пассажиров — суд всегда становился на сторону клиента.

Читайте также: Что не так с ВВП Китая: Почему радужным цифрам все труднее верить

Напомним, немецкая Deutsche Lufthansa AG обогнала Air France-KLM Group, и впервые после слияния французского и голландского перевозчиков в 2004 году стала крупнейшей авиакомпанией Европы.

Lufthansa
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 13 февраля 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об инвестициях и экономическом росте

В среде экспертов популярны горькие причитания о том, что для роста экономики Украины критично важны инвестиции. Так ли это? Не более, чем в определенной мере.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

О социализме, капитализме и роли государства

Мы сполна хлебнули прелести социализма, хотя не до конца, попробовали всех прелестей капитализма. Сейчас встречаю очень много критики в сторону государства и заявления о необходимости снизить его роль. Мол, у нас недостаточно капитализма, свободы предпринимательства и все беды нашей экономики от государственного вмешательства. Фактически, вся демагогия вокруг снижения госвмешательства сводится к тому, что бизнес не нуждается в государственной поддержке и единственное, что ему мешает, это большая коррупция и зарегулированность. Лично я являюсь противником этой точки зрения
Виталий Шапран
Виталий Шапран
член Украинского общества финансовых аналитиков

Как деньги заробитчан спасают украинскую экономику

Заробитчане - это постыдное явление для Украины. Выезд граждан на заработки на законных основаниях и финансовые потоки от них в Украину - это не есть благо, но альтернатива, лучшая чем авральная безработица и рост социальной напряженности. Другое дело, что долго так продолжаться не может, и у Украины есть 5-7 лет, чтобы все же занять трудоспособное население внутри страны.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016