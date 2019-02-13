Lufthansa судится с пассажиром, который не долетел до конца маршрута

Авиакомпания Lufthansa через суд требует денежной компенсации от пассажира, который не долетел до конца маршрута, а сошел в городе пересадки, сэкономив таким образом. Об этом сообщает Коммерсант.

В апреле 2016 года пассажир приобрел билет на рейс Lufthansa из Осло до Сиэтла и обратно с пересадкой во Франкфурте. На обратном пути, не долетев до Осло, он вышел во Франкфурте, а потом другим рейсом Lufthansa улетел в Берлин. Общая сумма его расходов составила 657 евро.

Как утверждает Lufthansa, такой прием является прямым нарушением договора перевозки, который заключается с каждым пассажиром при покупке билетов.

Если бы этот пассажир купил прямой билет до Франкфурта, он бы заплатил в общей сложности 2769 евро. Поэтому в своем судебном иске авиакомпания требует от пассажира компенсировать ей разницу между стоимостью билетов плюс проценты — 2112 евро.

Берлинский суд первой инстанции, рассматривавший претензии Lufthansa в декабре 2018 года, принял решение в пользу пассажира. Но авиакомпания подала апелляцию, и теперь дело будет рассматриваться в другом суде.

Правила перевозок у большинства авиакомпаний оговаривают наказание за использование подобной тактики снижения стоимости авиаперелета. Но до сих пор ни одной авиакомпании не удавалось добиться компенсации от нарушивших это правило пассажиров — суд всегда становился на сторону клиента.

Напомним, немецкая Deutsche Lufthansa AG обогнала Air France-KLM Group, и впервые после слияния французского и голландского перевозчиков в 2004 году стала крупнейшей авиакомпанией Европы.