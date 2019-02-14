Глава МИД Австрии продала свой Volkswagen с подписью Путина

Белый Volkswagen Beetle министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль с автографом президента России Владимира Путина продали за €20 тыс., сообщает Der Standart.
Помимо Путина, свои подписи на автомобиле оставили другие гости свадьбы Кнайсль. После церемонии глава МИД Австрии передала машину благотворительному телеаукциону.
Покупателем автомобиля стал предприниматель из федеральной земли Штирия, расположенной на юго-востоке Австрии.
Свадьба Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера прошла 18 августа 2018 года, Путин подарил молодоженам тульский самовар, картину и старинную масловыжималку. Президент России также станцевал с Кнайсль и произнес тост на немецком языке.
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