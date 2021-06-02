Бывшая глава МИД Австрии вошла в совет директоров «Роснефти»

Акционеры «Роснефти» на годовом собрании утвердили новый состав совета директоров, в который в том числе вошла экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. Об этом говорится в сообщении компании.
В совет вошли 11 человек, в том числе вице-премьер России Александр Новак, помощник президента РФ Максим Орешкин, глава «Роснефти» Игорь Сечин, бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер, исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, бывший глава BP Роберт Дадли, главный исполнительный директор BP Бернард Луни, представители Qatar Investment Authority Файзал Алсуваиди и Хамад Рашид аль-Моханнади, а также председатель правления Marcuard Holding Ханс-Йорг Рудлофф.
О том, что бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль выдвинута в качестве кандидата в совет директоров «Роснефти» от российского государства, стало известно в марте.
В августе 2018 года президент России Владимир Путин посетил свадьбу Кнайсль с финансистом Вольфгангом Майлингером. Тогда российский лидер говорил, что его визит носил частный характер, а Майлингер является для него «не чужим человеком», так как в прошлом был дзюдоистом.
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