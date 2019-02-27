Бывшие владельцы «Приватбанка» обжаловали его национализацию

Бывшие владельцы «Приватбанка» Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, а также компания Triantal investments LTD обжаловали в суде национализацию финансового учреждения. Об этом со ссылкой на Единый реестр судебных решений сообщает ZN.UA.

В частности, истцы обратились в Хозяйственный суд Киева относительно признания национализации банковского учреждения недействительной. В своем иске они просят признать недействительным договор купли-продажи акций публичного акционерного общества «Приватбанк» в частях, касающихся прав и интересов истцов.

«При этом указанного договора для надлежащего исследования и установления указанных в иске обстоятельств истцы к материалам искового заявления не добавили», — говорится в постановлении суда.

Чтобы собрать необходимые доказательства, истцам дали 10 дней. Пока же судьи оставили исковое заявление без движения.