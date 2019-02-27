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Появилось решение Конституционного суда об отмене наказания за незаконное обогащение

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Появилось решение Конституционного суда об отмене наказания за незаконное обогащение

На сайте Конституционного суда опубликовали решение КСУ об отмене статьи 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение.

Согласно распространенному сообщению, КС «признал статью такой, что не соответствует Конституции Украины (неконституционной)».

Согласно решению КС, по предписаниям статей 62, 63 Конституции Украины законодательная формулировка состава такого преступления, как незаконное обогащение, не может:

— возлагать на лицо обязанность доказывать законность поступления активов, то есть доказывать свою невиновность;

— предоставлять стороне обвинения право требовать от лица доказать законность поступления активов;

— привлекать лицо к уголовной ответственности только на основании отсутствия доказательств законности поступления активов.

«Конституционный Суд считает, что соблюдение требования ясности и недвусмысленности норм, устанавливающих уголовную ответственность, особенно важно с учетом специфики уголовного закона и последствия привлечения к уголовной ответственности, ведь привлечения к такого вида юридической ответственности связано с возможными существенными ограничениями прав и свобод человека», — говорится в сообщении.

Статья 368-2 Кодекса предусматривает лишение свободы на определенный срок. К подозреваемым по этой статье лицам могут применить меры пресечения в виде домашнего ареста и содержания под стражей.

«Конституционный Суд пришел к выводу, что статья 368-2 Кодекса не соответствует требованиям четкости, точности и однозначности, а потому противоречит юридической определенности как составляющей принципа верховенства права, закрепленного в статье 8 Конституции Украины», — говорится в решении суда.

В Решении Конституционный Суд отмечает, что статья 368-2 Кодекса не согласуется с конституционным принципом презумпции невиновности (части первая, вторая, третья статьи 62 Конституции Украины) и с конституционным предписанием о недопустимости привлечения лица к ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи "и или близких родственников (право лица не давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников) (часть первая статьи 63 Конституции Украины).

В КС утверждают, что положения статьи 368-2 Кодекса сформулированы так, что сомнения в законности оснований приобретения лицом в собственность активов в значительном размере «могут толковаться не в пользу этого лица и могут рассматриваться как подтверждение его незаконного обогащения, хотя согласно части третьей статьи 62 Конституции Украина «все сомнения относительно доказанности вины лица истолковываются в его пользу».

В решении суда отмечается, что существенным недостатком законодательного определения незаконного обогащения как преступления является то, что в его основу положено неподтверждение доказательствами законности приобретения активов.

«Такая уязвимая законодательная конструкция статьи 368-2 Кодекса позволяет привлекать к уголовной ответственности за незаконное обогащение лица, которое на законных основаниях приобрело активы в собственность, но не имеет подтверждения законности оснований такого приобретения», — пришли к выводу судьи КС.

Статья 368-2 Кодекса, признана неконституционной, утрачивает силу со дня принятия Конституционным Судом Украины этого решения.

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Решение Конституционного Суда Украины является обязательным, окончательным и таким, что не может быть обжаловано.

Напомним, что уголовную ответственность за незаконное обогащение ввели в 2015 году. Это было одним из требований ЕС во исполнение Плана действий по визовой либерализации, а также одним из обязательств Украины перед МВФ, закрепленным меморандумом.

Конституционный суд, незаконное обогащение
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