Корабль Илона Маска Dragon-2 успешно состыковался с МКС

К Международной космической станции (МКС) пристыковался первый частный космический корабль Dragon-2 (Crew Dragon), трансляция велась на сайте Space X.
Перед тем как экипаж получит доступ к грузам, которые доставил корабль, необходимо провести ряд проверок, отметили в Space X. Стыковка прошла в 05:51 по восточному времени (12:51 по Киеву). Как уточнили в NASA, в этот момент МКС находилась над Новой Зеландией.
Dragon-2 запустили с мыса Канаверал накануне, 2 марта. Его первый полет носит испытательный характер — вместо экипажа на нем полетел манекен, который в честь героини фильма «Чужой» назвали Рипли. На манекене разместили датчики, которые помогут понять, безопасен ли для человека полет на Dragon-2. Для запуска использовали многоразовую ракету Falcon 9, после того как корабль вышел на орбиту, она успешно приземлилась на платформе в Атлантическом океане.
Согласно планам SpaceX в случае успеха миссии с манекеном в дальнейшем компания займется тестом системы аварийного прекращения полета, а уже в июле Dragon-2 отправят к МКС с экипажем.
Таким образом, компания SpaceX может заменить российские ракеты «Союз» для доставки экипажей на Международную космическую станцию.
Напомним, что ранее компания показала, как будет выглядеть пилотируемый полет с экипажем на корабле SpaceX.
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