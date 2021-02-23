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SpaceX раскрыла имя второго члена экипажа первого гражданского полета на Crew Dragon

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SpaceX раскрыла имя второго члена экипажа первого гражданского полета на Crew Dragon

Компания SpaceX раскрыла имя второго члена экипажа первого гражданского полета в космос корабля Crew Dragon, им станет 29-летняя Хейли Арсенокс, которая перенесла в детстве рак костей, сообщила компания в Twitter.

29-летняя Арсенокс станет самой молодой американкой, побывавшей в космосе, пишет AP. Ее допустили к полету, несмотря на наличие протеза. Когда Арсенокс было десять лет, ей провели операцию на колене и вставили титановый стержень в левую бедренную кость. Девушка по-прежнему хромает и страдает от болей в ногах, отметило AP.

Арсенокс — бывшая пациентка детской больницы Сент-Джуд, расположенной в Мемфисе (штат Теннесси), которая специализируется на лечении детских заболеваний, в том числе лейкемии и других видов рака. Сейчас девушка работает в ней помощником врача. В экипаже она займет одно из четырех мест, которое назвали «Надежда».

О подготовке к первому полностью гражданскому полету в космос компания SpaceX сообщила 1 февраля. Полет полностью оплатил 37-летний миллиардер и основатель компании Shift4 Payments Джаред Айзекман. По информации AP, бизнесмен намерен самостоятельно управлять космическим кораблем.

Айзекман заявил, что с помощью этого полета он намерен собрать $200 млн, которые будут переданы Сент-Джуд. Теперь ему нужно выбрать еще двух членов экипажа, их имена планируется объявить в марте.

Один из них будет победителем лотереи. В ней будут участвовать все, кто сделает пожертвование в адрес Сент-Джуд в этом месяце. Четвертое место достанется владельцу одной из компаний, которая пользуется услугами Shift4 Payments.

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Миссия получила название Inspiration4 и будет запущена с космодрома SpaceX 39A в Космическом центре Кеннеди во Флориде на ракете Falcon 9.

По информации AP, запуск может состояться уже в октябре. Экипаж проведет около четырех дней в капсуле Crew Dragon на орбите Земли. Она будет обращаться вокруг планеты каждые 90 минут.

SpaceX, Crew Dragon, Inspiration4
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