Международные резервы Украины снизились до $20,5 млрд

Международные резервы Украины в апреле 2019 года сократились на 0,5% — до $20,525 млрд (в эквиваленте) из-за значительного объема погашений по государственному долгу, соответствующие предварительные данные опубликованы на сайте Национального банка Украины в понедельник.
Как сообщает центробанк, уменьшение международных резервов в апреле обусловлено платежами на обслуживание и погашение государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте в размере $881,7 млн, в том числе $710,3 млн — на обслуживание и погашение ОВГЗ в иностранной валюте и $78 млн — на обслуживание еврооблигаций.
Эти расходы были частично компенсированы поступлениями от размещения ОВГЗ в иностранной валюте на $416,6 млн и EUR2,6 млн. Кроме того, чистая покупка НБУ валюты на межбанковском валютном рынке обеспечила пополнение резервов на $299,9 млн.
На размер международных резервов также позитивно повлияло увеличение стоимости финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости, курса гривны к иностранным валютам) на сумму $54 млн.
Отмечается, что по состоянию на 1 мая 2019 года объем международных резервов покрывает 3,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ.
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