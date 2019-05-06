«Нафтогаз» пожаловался на «Газпром» в Еврокомиссию

НАК «Нафтогаз Украины» подал в Европейскую комиссию жалобу на антиконкурентные действия российского «Газпрома», сообщил исполнительный директор НАК Юрий Витренко.

«В этой жалобе мы подробно анализируем, как благодаря „Северному потоку-2“, блокированию виртуального реверса, контролю над компаниями на европейском рынке газа „Газпром“ злоупотребляет своим доминирующим положением и ограничивает конкуренцию», — написал он на своей странице в Фейсбук в понедельник.

По словам Витренко, в направленных в ЕК документах обосновываются права «Нафтогаза» на подачу этой жалобы как у компании не из ЕС и содержатся конкретные механизмы решения указанных в жалобе проблем.

«Жалоба была подготовлена совместно с ведущими европейскими экспертами и юристами. Помню, когда я впервые рассказывал им, как и за счет чего „Газпром“ злоупотребляет своим положением на европейском рынке, они по-другому начинали смотреть на ситуацию», — отметил Витренко.