СМИ сообщили об отзыве посла США Мари Йованович из Украины

Чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович 20 мая завершает работу на своей должности, сообщает в понедельник издание «ZN.UA» со ссылкой на собственные дипломатические источники.

«Мари Йованович экстренно отбыла в Вашингтон для консультаций. В ближайшую субботу, 11 мая, посол должна прилететь в Украину. И 20 мая, о чем уведомили сегодня всех дипломатов посольства, Йованович вернется в Вашингтон», — пишет издание.

По данным «ZN.UA», до назначения нового главы дипломатической миссии в Украине соответствующие обязанности будет выполнять временный поверенный, кандидатура которого еще не определена.

Как сообщалось, 18 августа 2016 года предыдущий руководитель американской дипломатической миссии в Украине Джеффри Пайетт после трех лет работы покинул Украину. Вновь назначенный посол Мари Йованович вручила копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Вадиму Пристайко 23 августа того же года.