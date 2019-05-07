В Конгрессе назвали политически мотивированной отставку посла США в Украине Йованович

Лидер демократического большинства в Палате представителей Конгресса США Стени Хойер (демократ, от штата Мэриленд) и председатель комитета по иностранным делам нижней палаты законодательного органа Элиот Энгел (демократ, от штата Нью-Йорк) назвали «политически мотивированным» решение отправить в отставку Мари Йованович с поста американского посла на Украине. Об этом говорится в их совместном заявлении, распространенном во вторник, передает ТАСС.

«Возмутительное решение Белого дома отозвать ее (Йованович — Ред.) — удар по политическим позициям и последнее в кампании нынешней вашингтонской администрации против карьерных дипломатов Госдепартамента. Очевидно, что это решение было политически мотивированным, поскольку союзники президента Трампа присоединились к иностранным субъектам в деле лоббирования отставки посла», — считают демократы, которые дали положительную оценку деятельности Йованович на посту руководителя дипмиссии.

«Отзывая посла Йованович всего за несколько месяцев до окончания срока ее пребывания в Украине, администрация наносит ущерб американским интересам и подрывает американскую дипломатию. Мы призываем администрацию немедленно отменить это решение», — подчеркнули Хойер и Энгел. По их версии, «в этот переходный период Украине как никогда нужны такие талантливые специалисты, как посол Йованович».

К своему заявлению конгрессмены приложили направленное 12 апреля госсекретарю США Майклу Помпео совместное письмо, которое ранее не публиковалось. В нем говорится, что нынешний руководитель посольства США в Киеве «неустанно выступает за реформы управления, экономические и антикоррупционные реформы в Украине». Демократы полагают, что именно это «привело к личным нападкам на нее со стороны определенных политических деятелей в Украине и политических союзников президента Трампа».

Журнал «Форин полиси» во вторник также сообщил, что в прошлом месяце группа бывших послов США в Украине также направила Помпео письмо, в котором выражалась обеспокоенность по поводу нападок на Йованович.

В понедельник представитель Госдепартамента подтвердил СМИ, что Йованович покидает свой пост в мае, как и было запланировано. В 2016 году она сменила Джеффри Пайетта на посту посла США в Украине. Теперь Трамп выдвинет на эту должность кандидатуру, которая должна получить одобрение Сената Конгресса.

Посол этой весной оказалась в центре скандала после того, как генпрокурор Юрий Луценко заявил о том, что Йованович якобы передавала ему список лиц, которых просила не подвергать уголовному преследованию. По его словам, в ходе встречи с послом в 2017 году он привел имена «ряда так называемых антикоррупционеров, проходящих по делам», на что Йованович ответила, что это недопустимо, поскольку подорвет доверие к антикоррупционным активистам.

В Госдепартаменте заявление главы Генпрокуратуры опровергли, назвав его «откровенной выдумкой». Позднее в ГПУ пояснили, что «списка Йованович» не было, а ее рекомендации носили устный характер.