Грузия планирует полностью заменить все советское оружие на натовские образцы

Министерство обороны Грузии собирается продолжить закупку вооружения у стран НАТО, которое должно будет заменить советское. Об этом во вторник заявил глава грузинского оборонного ведомства Леван Изория на праздничном приеме в посольстве Грузии в Вашингтоне в честь 28-летия со дня восстановления независимости, передает ТАСС.
«Нашей целью является полный переход на вооружение, совместимое с НАТО, и попрощаться с советским наследием. Стратегия наших закупок подразумевает покупку систем воздушной обороны, артиллерии, контрмобильности и разведки», — сказал Изория, который не стал уточнять, какой вид оружия на данный момент планирует закупить Грузия.
В 2018 году Грузия закупила у США 410 противотанковых ракетных комплексов типа Javelin и 72 командно-пусковые установки, в том числе два командно-пусковых блока. Сумма сделки составила $75 млн.
Годом ранее Тбилиси приступил к закупке американских пулеметов типа M-240, которые должны заменить пулеметы «Калашникова». С декабря 2017 года Грузия закупает у Франции зенитные ракетные системы ближнего действия, радиолокационные станции и мобильные центры управления.
Изория отправился с рабочим визитом в США на прошлой неделе. Он уже провел переговоры с заместителем секретаря обороны США по вопросам политики Джоном Рудом в Вашингтоне и с заместителем командующего Командования по трансформации союзников НАТО, адмиралом Манфредом Нильсоном в городе Норфолк. Глава Минобороны Грузии вместе с командующим вторым флотом США Эндрю Льюисом также осмотрел авианосец «Гарри Трумэн».
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