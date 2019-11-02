Грузия переоборудует военные базы под стандарты НАТО

Власти Грузии приступают к ремонту военных баз с целью довести инфраструктуру до стандартов НАТО. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении пресс-службы Министерства обороны страны.

«Инфраструктурные проекты начинаются с базы Мухровани (край Кахети). Место дислокации подразделений будет обустроено по стандартам казарменной системы НАТО. По решению министра обороны, помимо новых казарм, на территории будут обустроены спортивные площадки и плавательные бассейны. У базы Мухровани будет самый большой полигон. Министр обороны ознакомился с проектно-строительными работами на месте», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, следующей базой, которую доведут до стандартов НАТО, будет тренировочный центр Палдо (край Кахети). Министерство обороны также планирует выдавать военным новую униформу и полностью обновить экипировку и рацион питания.