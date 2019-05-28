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Экономисты предсказывают победу Трампа на выборах 2020 года

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Экономисты предсказывают победу Трампа на выборах 2020 года

Экономисты считают, что нынешний президент США Дональд Трамп имеет большие шансы на переизбрание на выборах 2020 года, сообщила в понедельник газета The New York Times.

По данным издания, эксперты основывают такой вывод на экономической модели, которая ранее использовалась для прогнозирования результатов на выборах президента США Барака Обамы.

В модели, создателем которой стал экономист Рэй Фэйр, берутся за основу такие показатели, как темпы роста внутреннего валового продукта и инфляции. The New York Times отмечает, что эта модель показала себя как надежный метод: в 2008 году прогнозировалось, что Обама получит на выборах 53,1% голосов, и в итоге за него проголосовали 53,7% избирателей.

Экс-советник министра финансов в администрации бывшего президента США Барака Обамы Стивен Раттнер также считает высокими шансы Трампа на переизбрание. Аналогичного мнения придерживаются главный экономист Moody’s Analytics Марк Занди и директор по инвестициям TrendMacrolytics Дональд Лускин.

Несмотря на то, что экономисты на основании модели Фэйра прогнозируют победу Трампа, опросы общественного мнения указывают на совершенно противоположную тенденцию. Согласно опросам, американцы отдают предпочтение демократам и в особенности бывшему вице-президенту Джо Байдену, а не Трампу.

«Проблема 2020 года вполне может заключаться в том, сможет ли Трамп преодолеть негативное отношение к себе со стороны большого числа избирателей», — подчеркивает Занди.

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Выборы президента США пройдут в 2020 году. О намерении принять участие в выборах заявили уже более 20 представителей Демократической партии, среди них — сенаторы Берни Сандерс, Элизабет Уоррен, бывший вице-президент Джо Байден, губернатор Монтаны Стив Буллок.

В выборах также примет участие нынешний президент США Дональд Трамп. Согласно Конституции, он имеет право переизбраться на второй срок. Своими основными соперниками на выборах 2020 года он уже назвал Сандерса и Байдена.

Дональд Трамп, выборы в США
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