В Харькове националисты устроили беспорядки: пытались сорвать съезд партии Кернеса и снесли памятник Жукову

В Харькове возле Дворца спорта, где проходит съезд партии Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова «Доверяй делам», устроили акцию протеста. Как сообщает МедиаПорт, участники акции скандировали «Позор» тем, кто проходил внутрь дворца по приглашению.
Участие в акции протеста приняли представители «Нацкорпуса», которые образовали коридор, чтобы люди, которые шли во Дворец, не имели возможности избежать «коридора позора». Поэтому перед входом образовалась давка.
Вдоль центрального входа во Дворец спорта «Нацкорпус» развернул банер «Стоп реваншу».
На окнах Дворца спорта участники акции установили портреты погибших на Майдане и во время теракта возле Дворца в 2015-м году.
«На улице поют гимн. Протестующие требуют, чтобы люди шли по коридору позора по краске и фотографиям Труханова и Кернеса», — сообщает издание.
В результате давки один человек получил травмы, ему была оказана медицинская помощь.
Начальник отдела обеспечения массовых мероприятий управления превентивной деятельности ГУНП Артем Попков сообщил, что пострадавший — один из участников съезда. Что именно произошло, Попков не знает, никто в результате инцидента не задержан.
«По словам пострадавшего, его ударили», — сообщил Попков.
Позже, по данным издания, «Нацкорпус» переместился к памятнику Жукову, который попытался демонтировать.
Полиция предприняла попытку разогнать участников акции возле памятника, применив газ. Однако памятник Жукову все-таки снесли: «Полиция ушла, бюст ломают, сбивают с постамента фамилию Жукова».
На постамент, где ранее стоял бюст, активисты установили государственный флаг Украины.
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