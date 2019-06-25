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Даже налоговая служба может помочь в развитии гражданского общества, - эксперт

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Даже налоговая служба может помочь в развитии гражданского общества, - эксперт

Украинскому государству нужно активнее участвовать в развитии гражданского общества, уверен политолог Петр Олещук. А путь к этому лежит через воспитание ответственного гражданина. Такое мнение Олещук выразил в эфире парламентского телеканала «Рада».

«Быть гражданином — это достаточно ответственная работа. Например, такие элементарные вещи, как уплата налогов. Преобладающая часть граждан достаточно слабо себе представляют — что такое налоги, как они их платят, почему они их платят, почему их надо платить, как их надо платить», — пояснил политолог.

В качестве одного из успешных примеров того, как государственные органы помогают в развитии гражданского общества, Олещук приводит инициативу Алексея Кавылина — главы фискальной службы в Киевской области.

«Киевская областная налоговая во главе с Алексеем Кавылиным стала инициатором создания интересного ІТ-проекта для младших школьников по уплате налогов. Реализацией идеи займется Институт налоговых реформ. Предполагается достаточно большой охват — порядка 26 тысяч учеников — им уже объясняют, что такое налоги, налогообложение, принципы, основы», — заявил он.

По мнению Олещука, IT-курс по финансовой грамотности, в разработке которого участвует Алексей Кавылин в качестве эксперта, имеет большое значение для воспитания будущих поколений.

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«И это важно. Потому что гражданин должен знать, что такое налоги, зачем он их платит и как их нужно правильно платить. Налоги, голосование, идеология — все это должна включать подготовка гражданина к политической и не только политической жизни», — резюмировал политический эксперт Петр Олещук.

налоги, Петр Олещук, Алексей Кавылин
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