Украина готовит контракт с Канадой на покупку бронетехники

Украина работает над заключением с Канадой контракта на поставку бронированной техники. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков после встречи с министром обороны Канады, сообщает Укринформ.
«Мы встретились с министром обороны Канады, на которой обсуждались вопросы военного взаимодействия, в том числе закупки летального оружия. Мы обсудили конкретные дела о новейших бронемашинах и некоторых компонентах вооружения», — сказал Аваков.
По его словам, на согласование всех деталей и достижение окончательных договоренностей может потребоваться несколько месяцев. «Речь идет о конкретном современном необходимом нам виде вооружения. Думаю, что за два-три месяца мы можем в деталях обсудить это и подписать контракт», — подчеркнул министр.
В Торонто со 2 июля продолжается третья международная конференция относительно реформ в Украине. В 2018 году подобное мероприятие состоялось в Копенгагене, а в 2017-м — в Лондоне. Главная цель конференции — ознакомить международных партнеров с достижениями Украины в проведении системных реформ, а также определить дальнейшие направления взаимодействия и практической помощи Украине на этом пути.
Для участия в конференции в Канаде с трехдневным визитом находились президент Владимир Зеленский, большая правительственная делегация, а также представители некоммерческого и частного секторов.
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