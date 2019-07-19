Посади автоолигарха: Чернявский опубликовал расследование оборудок Святаша

Кандидат в народные депутаты Александр Чернявский призвал избирателей помочь посадить автоолигарха Дмитрия Святаша за решетку.

На своей странице в соцсети Facebook, Чернявский опубликовал расследование и отметил, что Святаш, являющийся автоолигархом с уголовными делами, хочет еще раз стать депутатом, сообщает Апостроф.

Издание напоминает, что на данный момент Печерский районный суд Киева уже отправил бывших сотрудников АИС Пугача Александра и Яременко Александра под круглосуточный домашний арест в рамках уголовного производства по фактам завладения кредитными средствами АО «УкрСиббанк», которые в 2007 году были предоставлены нескольким предприятиям группы компаний «АИС», которая контролируется бывшим нардепом Дмитрием Святашем и его бизнес-партнером Василием Поляковым.

Данные факты также подтверждает прокуратура Киева, которая осуществляет процессуальное руководство в данном уголовном производстве.

Кроме этого, в рамках расследования были арестованы и переданы в управление АРМА недвижимое имущество и корпоративные права ряда предприятий группы компаний «АИС».



Ранее Прокуратура Киева вручила Полякову уведомление о подозрении в данном уголовном деле. Как сообщали СМИ, после того, как стало известно о намерении прокуратуры Киева вручить подозрение Полякову, Святаш лично посетил прокуратуру, устроив там погром.

Кроме того Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило, что Святаш, реализуя депутатские полномочия, действовали в собственных интересах. Информация о нарушении нардепом поступала от журналистов, общественных организаций и активистов.