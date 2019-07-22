Балога вырвал мандат у «Слуги народа», а оба Добкина в Раду не проходят

Нардеп 8 созыва Виктор Балога все-таки победил кандидата от «Слуги народа» Эдгара Токаря на 69 округе Закарпатской области. За него проголосовали 35,81%, за Токаря 34,47% избирателей.

В 70 округе за место в парламенте соревнуется его брат Иван Балога. По результатам 58,49% обработанных протоколов, он проигрывает более 10% голосов члену партии Зеленского Михаилу Лабе.

В то же время братья Михаил и Дмитрий Добкины не попадают в новый состав Верховной Рады. Михаил Добкин был пятнадцатым в списке партии «Оппозиционный блок», которая пока не преодолевает 5% барьер для прохода в парламент.

Дмитрий баллотировался по харьковскому 178-му округу. Сейчас там уже посчитано 98,75% голосов. Добкин идет третьим с 16,38% поддержки.

Лидирует в округе кандидат от «Слуги народа» Александр Литвинов.