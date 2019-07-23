Проигравший кандидат от «Слуги народа» будет судиться с Балогой за мандат

На Закарпатье кандидат от «Слуги народа» Эдгар Токар будет судиться с действующим народным депутатом Виктором Балогой за мандат в округе с центром в Мукачево. Об этом Укринформу сообщили в прес-службе кандидата в депутаты Токара.

«Сегодня — единственный день, когда несогласные с результатами выборов могут подать жалобы в ОИК, поэтому сейчас наши юристы работают с документами и готовятся подавать обжалование результатов выборов в округе № 69 в ОИК», — сказали в пресс-лужбе.

Накануне на своей странице в Facebook сам Токар сообщил, что будет оспаривать результаты голосования на 69-м округе.

«Знаю, что ЦИК обнародовала уже результаты, согласно которым основной конкурент имеет преимущество в 798 голосов. Да, это информация, согласно поданным протоколам УИК, но мы не согласны с результатами подсчета, поскольку наши наблюдатели зафиксировали более 30 нарушений на УИК в день выборов, по двум из них продолжаются уголовные производства», — написал он.

По данным ЦИК, на сегодняшний день по округу № 69 с центром в Мукачево обработаны 100% голосов, по результатам голосования на округе победил Виктор Балога с результатом 35,81%. У Эдгара Токара 34,47% голосов.

Виктор Балога — народный депутат нескольких созывов Верховной Рады. В разное время был председателем Закарпатской ОГА, министром по чрезвычайным ситуациям, главой Секретариата Президента времен Виктора Ющенко.