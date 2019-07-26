Лукашенко поклялся в верности России

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ни при каких обстоятельствах не разорвет отношения с Россией.
«Мы хотим добрых отношений с Западной Европoй, Евросоюзом, США, понимая, что значит ЕС и Америка, но мы никогда не станем рвать наши отнoшения, ни за какие деньги, с братской Россией», — сказал Лукашенко на состоявшейся в пятницу встрече с главой МИД Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.
По словам президента, это «наша Россия, это наши люди, которые нас уважают, и рейтинг президента Беларуси в многонациональной России — за 60%». «Почему мы должны косо смотреть на эту страну, которая в трудную минуту всегда подставляла нам плечо, но это не значит, что мы можем поступаться в отношении Запада, Востока, Китая своими принципиальными интересами».
«Я хочу, чтобы вы усвоили и не слушали разные рассуждения, что мы туда-сюда, от кого-то зависимы, — отметил Лукашенко. — Мир взаимозависим: вы от кого-то зависите, мы от кого-то зависим, от нас кто-то зависит, так могу сказать о Латвии, Литве, Эстонии. Мы — небольшие государства, хотя маленьких государств не бывает, потому что все народы равны, мы из того тоже исходим: не может довлеть государство по площади или населению огромное над кем-то, я это вообще не воспринимаю».
Он подчеркнул, что в этом суть независимости Беларуси. «За это ратуют всегда и балтийские государства, в том числе и Латвия. Можете быть уверены, что вы имеете отношения с суверенными независимым государством. Так, думаю, будет всегда, по крайней мере, пoка я президент, это точно», — подчеркнул белорусский лидер.
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