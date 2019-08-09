Два госбанка возобновили выдачу «теплых кредитов»

Госагентство по энергосбережению и энергоэффективности заключило дополнительные договоры о сотрудничестве с ПриватБанком и Укргазбанком в рамках программы «теплых кредитов», которые выдаются гражданам в качестве софинансирования проектов по энергосбережению — утеплению домов, установке счетчиков и твердотопливных котлов, а также гелиоколлекторов.
«Госэнергоэффективности заключило дополнительные договоры о сотрудничестве с ПриватБанком и Укргазбанком о софинансировании выделенных правительством 380 млн грн для утепления», — сообщила пресс-служба ведомства.
Это позволит воспользоваться «теплыми кредитами» около 3 тыс. объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), что составляет более 230 тыс. семей.
Как сообщалось, в июне-2019 Кабмин дополнительно выделил 380,6 млн грн на программу «теплые кредиты» для объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД).
Ранее в связи с высоким спросом на программу «теплых кредитов» ПриватБанк исчерпал лимит на выдачу займов ОСМД, а Ощадбанк и Укргазбанк — частным домохозяйствам.
По данным Госэнергоэффективности, с марта до середины июня текущего года, семьи получили в государственных банках почти 900 млн грн «теплых кредитов» из прогнозируемых 1,1 млрд грн.
Возмещение за приобретение негазовых котлов составляет 20% (для субсидиантов — 35%), за утепление индивидуального жилья — 35%, за утепление многоэтажных домов для ОСМД — 40-70%.
Частные домохозяйства и ОСМД также получают дополнительные компенсации от местных властей.
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