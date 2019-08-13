Зеленский упростил процедуру получения гражданства для некоторых категорий иностранцев

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым расширил перечень документов, которые могут быть основанием для приобретения гражданства Украины, расширив таким образом перечень лиц, которые могут получить украинское гражданство, на иностранцев и лиц без гражданства, которые защищали Украину, и на граждан РФ, подвергшихся политическим преследованиям.

Текст соответствующего указа № 594/2019 «Вопрос упрощения получения гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, которые принимали участие в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины, и гражданами Российской Федерации, подвергшихся преследованиям по политическим убеждениям» от 13 августа опубликован на сайте главы государства во вторник.