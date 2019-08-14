В Киеве задержан осужденный, который шантажировал и ограбил собственного следователя

В Киеве мужчина, ранее неоднократно осужденный за имущественные преступления, решил отомстить следователю, которая вела его дело, — угрожал, шантажировал, а позже и ограбил женщину. Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Нацполиции в Facebook.

«В Киевское городское управление Департамента внутренней безопасности обратилась следователь одного из управлений полиции столицы. Женщина рассказала, что в отношении нее совершено ряд преступлений неоднократно судимым жителем Киева», — отмечается в сообщении.

Следователь проводила досудебное расследование кражи, совершенной жителем Печерского района. В январе материалы дела направили в суд. Судья, несмотря на неоднократные судимости злоумышленника, вынес решение об условном сроке.

После этого мужчина решил отомстить следователю.

В начале февраля 23-летний рецидивист стал слать следователю SMS с угрозами о расправе, а затем повторил это, когда встретил женщину на улице.

Злоумышленник требовал 700 долларов «моральной компенсации», или он расправится с родными полицейской.

Напуганная женщина перечислила на карту мужчины необходимую сумму. Но в тот же вечер вымогатель подстерег ее у дома, ворвался в жилище и отобрал ювелирные украшения на 14 тысяч гривен.

Через несколько месяцев преступник снова напал на свою жертву в подъезде дома и сорвал с ее шеи золотую цепочку с кулоном, стоимостью 17 тысяч гривен.

Затем он прислал SMS с требованием перечислить ему еще 2 тысячи долларов, чтобы оставить ее в покое.

Полиция по данному факту начала уголовное производство.

23-летнего рецидивиста задержали. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Злоумышленнику готовят подозрение по ч.2 ст.189 (вымогательство) и по ст.186 (грабеж) УК. Подано ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.