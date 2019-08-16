Российские нефтяники смогли заработать на санкциях США

Американские санкции в отношении Ирана и Венесуэлы оказались выгодны российским нефтяным компаниям, которые с ноября 2018 года по июль дополнительно смогли заработать $905 млн, сообщает агентство Bloomberg, опираясь на собственные расчеты. В отсутствие двух крупных экспортеров на рынке стали чаще покупать нефть из России.
По словам аналитика JBC Energy Констанцы Рангеловой, повлияло на спрос и решение OPEC+ по сокращению добычи. На этом фоне стоимость барреля российской Urals достигла максимальных показателей по отношению к Brent.
В частности, вырос спрос на Urals в Средиземноморском регионе, где местные компании ранее предпочитали закупать нефть из Ирана.
Санкции против Ирана, направленные в том числе на сокращение поставок нефти из этой страны, США ввели после выхода из ядерного соглашения с Тегераном. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в конце апреля заявляла, что целью вашингтонской администрации является снижение иранского экспорта до нуля, чтобы у правящего в стране режима не осталось источников дохода.
Санкции в отношении венесуэльской нефтекомпании PDVSA американские власти ввели в январе. Это произошло после того, как лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя президентом страны вместо Николаса Мадуро, а США признали его главой государства.
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