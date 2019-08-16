The Wall Street Journal узнала о желании Трампа купить Гренландию

Президент США Дональда Трамп вынашивает идею выкупить у Дании Гренландию и уже обсуждал такую возможность со своими советниками и адвокатами. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями.
В частности, как уточняют собеседники, американский лидер спрашивал у своих советников во время встреч, обедов и просто в мимолетных беседах, могут ли США купить Гренландию, и с интересом выслушивал, как те высказывались о ее богатых ресурсах и геополитическом значении острова. Трамп также просил адвоката в Белом доме изучить эту идею, добавляют собеседники.
Часть советников президента поддержали президента в его идее приобрести остров, другие сочли ее мимолетным увлечением, которое никогда не будет реализовано, уточняют источники издания.
По данным газеты, в начале сентября Трамп совершит свой первый визит в Данию, хотя поездка не связана с идеей возможной покупки Гренландии, уверяют собеседники WSJ.
Белый дом и Госдепартамент США не ответили на запрос о комментариях. Представители Королевского дома Дании и посольства Дании в Вашингтоне также оперативно не ответили на запрос издания. Так же поступили представители премьера Гренландии и представительства Гренландии в Вашингтоне.
Гренландия — крупнейший в мире остров, расположенный между Северным Ледовитым и Атлантическим океанами. Формально территория входит в состав Королевства Дания, но обладает широкой автономией. В частности, правительство Гренландии решает все внутренние вопросы, контролирует все полезные ископаемые острова, за Данией остается контроль над обороной, внешней и денежной политикой. Население Гренландии около 56 тыс. человек.
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