Американские пользователи активно торгуют в Facebook оружием несмотря на запрет

Пользователи Facebook ведут торговлю оружием в социальной сети, задействуя для этого сервис размещения частных объявлений Marketplace, пишет The Wall Street Journal.

Функция была запущена четыре года назад, она позволяет более чем двум миллиардам пользователей приобретать и продавать практически любой подержанный товар. Однако политика социальной сети запрещает частную продажу многих предметов, в том числе огнестрельное оружие.

Для того, чтобы избежать запрета, продавцы размещают предложения о продаже футляров для хранения оружия. Подобные объявления, как пишет газета, являются кодом для потенциальных покупателей, готовых приобрести настоящее оружие. Условия будущей сделки они обсуждают с продавцами в личных сообщениях.

WSJ приводит в пример пользователя из Северной Каролины, который разместил на сервисе объявление о продаже футляра. К посту он прикрепил фотографию товара и назначил цену — $950. Газета отмечает, что в магазинах аналогичный футляр продается за $30. Журналисты связались с продавцом, и тот заявил, что на самом деле речь идет о продаже полуавтоматической винтовки AR-15. В личных сообщениях автор объявления прислал им фотографию оружия. По словам продавца, в течение двух часов после размещения объявления он получил запросы от более 30 человек, заинтересовавшихся публикацией.

Представитель Facebook заявил, что компания принимает меры против пользователей, которых уличили в торговле оружием на площадке Marketplace, и удаляет контент, который нарушает правила соцсети. Деталей о том, как сотрудники борются со случаями, подобными тому, что описала WSJ, в Facebook не привели.

Руководство соцсети решило запретить пользователям размещать в социальной сети сообщения, касающиеся частной продажи огнестрельного оружия, в 2016 году. Это не коснулось рекламы оружия от продавцов, у которых есть лицензия.

Согласно статье 6 Федерального закона «Об оружии», оборот огнестрельного оружия в России ограничен. В частности, запрещено продавать или передавать оружие и патроны к нему гражданам, не имеющим разрешения на их хранение.