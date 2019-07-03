Аваков написал в ЦИК письмо о снятии Андрея Клюева с выборов

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков провел совещание с подразделениями МВД, в результате чего направил в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) письмо относительно снятия кандидатуры экс-главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрея Клюева с внеочередных парламентских выборах 21 июля в Верховную Раду.
«...провел селекторное совещание с подразделениями МВД Украины по ситуации. По результатам — направил на ЦИК письмо. Надеюсь, что оно послужит основанием для принятия ЦИК решения о снятии с участия в выборах Андрея Клюева», — написал Аваков на своей странице в Фейсбук.
В этом письме указано, что гражданин Клюев в 2014 г. покинул Украину вместе с бывшим президентом Виктором Януковичем и на протяжении пяти лет не проживал на ее территории и не пересекал ее государственную границу.
Как сообщалось, ЦИК после решения Верховного суду зарегистрировала кандидатом в народные депутаты Андрея Клюева (округ № 46, Донецкая область).
Клюев подозревается в завладении с мая 2010 по апрель 2011 года государственным имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, совершенным по предварительному сговору группой лиц, повторно и в особо крупных размерах. Печерский райсуд Киева разрешил Генпрокуратуре проводить специальное досудебное расследование в его отношении. На 26 июня он вызван на допрос в качестве подозреваемого. По информации СБУ, в настоящее время Клюев живет в РФ.
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