Войти
За время выборов полиция открыла почти тысячу уголовных дел
официально
За время выборов полиция открыла почти тысячу уголовных дел
Зеленский обещает результаты по обмену с Россией «в ближайшие дни»
резонанс
Зеленский обещает результаты по обмену с Россией «в ближайшие дни»

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

энергетика
RSS

«Роттердам+» не подразумевает доставку угля из Роттердама, - Риккетс

388
«Роттердам+» не подразумевает доставку угля из Роттердама, - Риккетс

Использование формулы «Роттердам+» не подразумевает, что уголь будет поставляться в Украину из Роттердама. Об этом заявил генеральный секретарь Европейской ассоциации угля и лигнита EURACOAL Брайан Риккетс в интервью интернет-изданию delo.ua.

«Использование индекса цен API 2 плюс надбавка на транспортировку, так называемая цена „Роттердам+“, не подразумевает, что уголь поставляется или когда-либо будет поставляться из портов ARA в Украину. Это было бы нелепо! Уголь поставляется из стран-производителей, таких как Колумбия, США или Южная Африка, напрямую в Украину, но по более высокой транспортной цене, чем по более популярным маршрутам в северо-западную Европу, поскольку судам приходится проходить через Гибралтарский пролив, Средиземное море, пролив Босфор, Черное море и, возможно, Керченский пролив до украинских портов», — заявил Риккетс.

Руководитель EURACOAL также отметил, что используемый в формуле ценовой индекс API2 отражает стоимость доставки угля в порты Амстердам-Роттердам-Антверпен, а стоимость его доставки в порт Украины дороже, поэтому в формулу включены расходы на доставку.

«Выбор API 2 оправдан, но отражает стоимость угля, доставляемого в порты АРА (Амстердам-Роттердам-Антверпен) на северо-западе Европы, а не в украинские порты, только один из которых может разгружать крупнотоннажные суда. Мнение экспертов, полученное EURACOAL, подтверждает, что стоимость доставки в Украину выше, в зависимости от происхождения конкретной партии и размера судна — возможно, на 9 долларов США за тонну в случае угля из США... Разница в стоимости доставки угля, доставляемого в украинские порты, а не в порты ARA, варьируются от 6,5 долларов США/т до 14,5 долларов США/т в соответствии с методологией НКРЭКП. Таким образом, примерная оценка разницы в стоимости доставки, сделанная НКРЭКУ, отражает фактическую величину», — сообщил Риккетс.

Читайте также: Украине выгодно закупать уголь по формуле «Роттердам+», которую третий год расследует НАБУ, — эксперт

Напомним, методология расчета оптовой рыночной цены электроэнергии (известная как формула «Роттердам+») утверждена Национальной комиссией, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, 3 марта 2016 года. Согласно ей угольная составляющая в тарифе на электроэнергию была основана на котировках угольного хаба ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен). С 1 июля 2019 в связи с введением в Украине нового рынка электроэнергии действие формулы «Роттердам +» прекратилась.

НАБУ более 2 лет расследует формулы «Роттердам+» в электроэнергетике и «Дюссельдорф +» в газовой сфере. По словам экспертов, претензии НАБУ не обоснованы, принцип импортного паритета применяется во многих странах мира.

Роттердам плюс, Брайан Риккетс
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 23 августа 2019
Четверг, 22 августа 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Алексей Хмельницкий
Алексей Хмельницкий
глава Киевского областного теротделения АМКУ

И снова корпорация «Укрбуд», или Грабить киевлян имеют право только...

Корпорация «Укрбуд» строит жилье, а параллельно создает компании по содержанию этих домов, для которых устанавливает тарифы без согласования с соответствующими органами власти.
Александр Баунов
Александр Баунов
главный редактор carnegie.ru

Почему Макрон так тепло принимал Путина во Франции

Возвращение России в Большую семерку невозможно, но невозможно и решение многих важных для семерки проблем без нее. Доверительный контакт с российским руководством, возможность незримо представлять Россию на ее собраниях – важный дипломатический актив, который Франция не хотела бы упустить.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Рост ВВП: есть ли повод для оптимизма?

Госстат опубликовал данные, которые позволяют дать предварительные оценки развитию экономики Украины за II квартал и I полугодие 2019 года. Реальный ВВП Украины во II квартале 2019 по сравнению с I кварталом вырос на 1,6%. А, если сравнивать со II кварталом прошлого года, вырос на 4,6%. Этот рекордный с 2016 года показатель привел к ряду положительных оценок. Предлагаю разобраться, действительно ли ситуация в украинской экономике дает серьезный повод для оптимизма.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016