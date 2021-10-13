Судья ВАКС окончательно «похоронила» дело «Роттердам +»

Судья Высшего антикоррупционного суда Екатерина Широкая оставила в силе постановление прокурора Дениса Демкива о закрытии дела «Роттердам +».
Это постановление обжаловали Общественная организация «Центр противодействия коррупции», Виктор Чумак, а также пострадавшие Никопольский и Запорожский заводы ферросплавов. Однако следственная судья ВАКС отклонила все жалобы, сообщает Центр противодействия коррупции.
«Широкая отказалась отменить четвертое по счету постановление уже второго прокурора о закрытии так называемого уголовного производства „Роттердам +“. Для следственной судьи ВАКС ни стало аргументом то, что уже в четвертый раз дело закрывалось по одним и тем же основаниям. При этом три предыдущих раза как ВАКС, так и и.о. руководителя САП Грищук указывали на одни и те же по своей сути недостатки», — комментирует адвокат ЦПК Алексей Бойко.
По мнению организации ранее следственная судья Широкая четко продемонстрировала свою предвзятость по схеме «Роттердам +». Рассматривая жалобу бывшего народного депутата Украины Виктора Чумака — заявителя по данному делу, на первое постановление о закрытии «дела Роттердам+», еще прокурора САП Пономаренко от 20 августа 2020 года, она утверждала, что не видит в этом деле состава преступления.
Как неоднократно отмечали во время судебных заседаний, имеющаяся в материалах дела судебная экспертиза оценивает убытки от существования схемы в 39,9 млрд. грн.
Теперь вся надежда на Апелляционную палату ВАКС, которая может отменить постановление прокурора САП Демкива и возобновить производство, отмечают там.
Два года назад кандидат в президенты Владимир Зеленский спрашивал у Петра Порошенко на дебатах: «Господин президент, сколько лично Вам занесли за Роттердам+?», напоминают в ЦПК.
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