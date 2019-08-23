Черновецкий просит суд запретить Луценко покидать страну

Бывший мэр Киева Леонид Черновецкий обратился с иском в Окружной административный суд Киева и требует запретить генпрокурору Юрию Луценко пересекать границу Украины.

«В Окружной административный суд Киева поступил иск Леонида Черновецкого к Государственной пограничной службе и генеральному прокурору Юрию Луценко. Истец просит суд в интересах народа Украины запретить Луценко выезд за границу с целью недопущения избежания уголовной ответственности за преступления, совершенные на должности генпрокурора сразу после его увольнения», — сообщает пресс-служба ОАСК.

Среди других требований, Черновецкий просит обязать ГПСУ ограничить выезд Луценко за границу.

Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по административному делу.

Напомним, что Черновецкий был мэром Киева с 2006-го до 2012 года. Сейчас живет за границей. В июле 2017 года ГПУ сообщила Черновецкому о подозрении в злоупотреблении властью, а суд дал разрешение на его задержание. В сентябре 2017 экс-мэра объявили в розыск.

Черновецкий фигурирует в деле ГПУ о создании экс-президентом Виктором Януковичем преступной организации и совершении преступлений в топливно-энергетическом и банковском секторе экономики, сфере налогообложения и других.