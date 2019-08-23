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Руководители государственных шахт разворовали 1,5 млрд грн

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Руководители государственных шахт разворовали 1,5 млрд грн

Служба безопасности Украины разоблачила руководство нескольких государственных угольных шахт в хищении более 1,5 млрд грн государственного бюджета с помощью процедуры государственных закупок.

Как сообщил в пятницу пресс-центр СБУ, установлено, что в 2016-2019 годах должностные лица ПАО «Лисичанскуголь», ГП «Мирноградвуголь», ГП «Шахта им.Сургая», ГП «Первомайскуголь» и ГП «Шахтоуправление «Южнодонбасское № 1» организовали механизм хищения средств предприятий через процедуру госзакупок.

Руководство предприятий «прописывало» условия проведения тендеров шахтного оборудования под заранее определенных победителей — подконтрольные фирмы-прокладки. Затем предприятиям было перечислено более 500 млн грн, которые с использованием финансовых инструментов распределялись между организаторами и участниками противоправной схемы.

Правоохранители задокументировали, что оборудование, необходимое для устойчивого функционирования шахт, не обновлялось, лишь время от времени ремонтировалось. По заключению специалистов, из-за сделки существенно снижалась эффективность работы предприятий и создавались угрозы жизни и здоровью работников.

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В рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины продолжается документирование противоправной деятельности должностных лиц государственных предприятий угольной промышленности.

Ведутся обыски и другие следственные действия для привлечения виновных к уголовной ответственности.

СБУ, шахта
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Пятница, 23 августа 2019
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