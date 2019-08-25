Зеленский поздравил украинских шахтеров с профессиональным праздником

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских горняков с их профессиональным праздником, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.
«Ежедневный упорный труд и высокий профессионализм шахтеров является залогом стабильной работы отечественного топливно-энергетического комплекса, способного удовлетворить потребность национального товаропроизводителя в качественных энергоносителях и обеспечить теплом и светом каждый украинский дом», — говорится в поздравлении, опубликованном на официальном сайте президента Украины в воскресенье.
Зеленский отметил, что сегодня перед украинскими горняками появляются новые вызовы и стоят ответственные задачи.
«Верю, что в процессе реформирования и обновления отрасли мы совместными усилиями достигнем энергетической независимости страны. Уверен, что ваше мужество и преданность делу и впредь будут способствовать устойчивому социально-экономическому развитию государства и повышению уровня благосостояния наших граждан», — подытожил президент Украины.
По случаю Дня шахтера президент отметил работу украинских шахтеров государственными наградами.
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