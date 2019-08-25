В Харькове обвалился автомобильный мост

Утром 25 августа в Харькове произошел частичный обвал автомобильного моста от рынка «Лоск» в направлении поселка Песочин, жертв и пострадавших в результате происшествия нет. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской обл.

По данным правоохранителей, сообщение об обвале поступило в 8:46.

Движение транспорта на участке Окружной дороги перекрыто.

По сообщению @Харків, частичное обрушение моста произошло над железнодорожными путями и ул. Транспортной на участке между районом Харькова Новая Бавария и Песочинской развязкой.