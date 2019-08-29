Гончарук представил кандидатов в новый Кабмин (список)

Новый глава правительства Алексей Гончарук представил состав своего Кабинета министров в ходе заседания Верховной рады 9 созыва 29 августа, передает корреспондент РБК-Украина.
Новый Кабмин будет выглядеть следующим образом:
Дмитрий Кулеба — вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;
Михаил Федоров — вице-премьер-министр Украины — министра цифровой трансформации;
Тимофей Милованов — министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства;
Оксана Маркарова — министр финансов Украины;
Алексей Оржель — министр энергетики и защиты окружающей среды Украины;
Владислав Криклий — министр инфраструктуры Украины;
Алена Бабак — министр развития общин и территорий Украины;
Анна Новосад — министр образования и науки Украины;
Зоряна Скалецкая (Черненко) — министр здравоохранения Украины;
Владимир Бородянский — министр культуры, молодежи и спорта Украины;
Юлия Соколовская — министр социальной политики Украины;
Арсен Аваков — министр внутренних дел Украины;
Оксана Коляда — министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;
Дмитрий Дубилет — министр Кабинета министров Украины;
Денис Малюська — министр юстиции Украины.
Также по президентской квоте были назначены министр иностранных дел и министр обороны.
Вадим Пристайко — министр иностранных дел;
Андрей Загороднюк — министр обороны.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016