Гончарук представил кандидатов в новый Кабмин (список)

Новый глава правительства Алексей Гончарук представил состав своего Кабинета министров в ходе заседания Верховной рады 9 созыва 29 августа, передает корреспондент РБК-Украина.

Новый Кабмин будет выглядеть следующим образом:

Дмитрий Кулеба — вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;

Михаил Федоров — вице-премьер-министр Украины — министра цифровой трансформации;

Тимофей Милованов — министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства;

Оксана Маркарова — министр финансов Украины;

Алексей Оржель — министр энергетики и защиты окружающей среды Украины;

Владислав Криклий — министр инфраструктуры Украины;

Алена Бабак — министр развития общин и территорий Украины;

Анна Новосад — министр образования и науки Украины;

Зоряна Скалецкая (Черненко) — министр здравоохранения Украины;

Владимир Бородянский — министр культуры, молодежи и спорта Украины;

Юлия Соколовская — министр социальной политики Украины;

Арсен Аваков — министр внутренних дел Украины;

Оксана Коляда — министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;

Дмитрий Дубилет — министр Кабинета министров Украины;

Денис Малюська — министр юстиции Украины.

Также по президентской квоте были назначены министр иностранных дел и министр обороны.

Вадим Пристайко — министр иностранных дел;

Андрей Загороднюк — министр обороны.