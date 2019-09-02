Кабмин передал полномочия новым министрам

Кабинет министров Украины на первом заседании утвердил решение, которое позволит новым министрам получить под свое управление министерства. Об этом рассказал премьер-министр Алексей Гончарук, передает корреспондент РБК-Украина.
Гончарук отметил, что новое правительство приняло документ, который позволяет получить в управление существующие министерства.
«Мы приняли документ, который позволяет министрам с нового правительства фактически получить в управление существующие министерства, вопросы полномочий, функций и всего остального», — сказал он.
Также он подчеркнул, что первое заседание Кабмина было частично организационным и подготовительным.
Напомним, ранее Гончарук заявил, что экономика Украины должна вырасти на 40% за следующие 5 лет. По его словам, источниками роста должны стать иностранные инвестиции, либерализация экономики и снижение роли государства на рынках.
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