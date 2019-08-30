Трамп отменил визит в Польшу, встреча с Зеленским откладывается

Президент США Дональд Трамп отменил запланированный визит в Польшу, в связи с чем переносится первая встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает AP.

Сообщается, что Трамп отменил визит из-за урагана «Дориан», который приближается к Флориде. Он отметил, что в ближайшие дни для него «очень важно» находиться в Вашингтоне.

«Нашим главным приоритетом является безопасность и защита американского народа на пути урагана», — заявил Трамп.

Отметим, американский президент должен был посетить на этих выходных Польшу, чтобы принять участие в мероприятиях к 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Вместо Трампа американскую делегацию в Варшаве представит вице-президент Майк Пенс.

В то же время Трамп уточнил, что его визит в Польшу может состояться «в ближайшем будущем».