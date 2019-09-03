Меркель поздравила Гончарука с назначением премьер-министром

Канцлер ФРГ Ангела Меркель поздравила своего украинского коллегу Алексея Гончарука с назначением на должность премьер-министра и заверила в поддержке. Об этом сообщает правительственный сайт ФРГ.

«Федеральное правительство будет радо оставаться надежным партнером для Вас и Вашего правительства в проведении ключевых реформ в сфере правосудия, децентрализации и борьбы с коррупцией», — отметила Меркель в поздравлении.

Германия, заверила она, хочет сотрудничать в тесном диалоге с Украиной относительно многих вызовов, которые стоят перед Украиной.

«Цель остается: Украина может сформировать собственное будущее на основе суверенитета и полной территориальной целостности. Германия также заинтересована в дальнейшем углублении двусторонних экономических отношений с Киевом», — подчеркнула Меркель, добавив, что надеется на сотрудничество и в этой области.