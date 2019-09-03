Меркель поздравила Гончарука с назначением премьер-министром

Канцлер ФРГ Ангела Меркель поздравила своего украинского коллегу Алексея Гончарука с назначением на должность премьер-министра и заверила в поддержке. Об этом сообщает правительственный сайт ФРГ.
«Федеральное правительство будет радо оставаться надежным партнером для Вас и Вашего правительства в проведении ключевых реформ в сфере правосудия, децентрализации и борьбы с коррупцией», — отметила Меркель в поздравлении.
Германия, заверила она, хочет сотрудничать в тесном диалоге с Украиной относительно многих вызовов, которые стоят перед Украиной.
«Цель остается: Украина может сформировать собственное будущее на основе суверенитета и полной территориальной целостности. Германия также заинтересована в дальнейшем углублении двусторонних экономических отношений с Киевом», — подчеркнула Меркель, добавив, что надеется на сотрудничество и в этой области.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016