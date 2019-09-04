САП направила генпрокурору проект подозрения Корчак

Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) направила генеральному прокурору Руслану Рябошапке проект подозрения бывшей главе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Наталье Корчак. Об этом сообщил руководитель САП Назар Холодницкий, передает корреспондент РБК-Украина.
Отметим, Корчак руководила НАПК два года до марта 2018 года. В 2017 году НАБУ выдвинуло подозрение в сокрытии приобретения паркоместа, а также пользование и незадекларированным авто.
В 2018 году САП отказалась согласовать подозрение Наталье Корчак. 16 августа текущего года Соломенский районный суд города Киева отменил закрытие дела против экс-главы НАПК.
Напомним, ранее сообщалось, что Соломенский районный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины возобновить расследование уголовного дела против экс-главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Натальи Корчак.
Кроме того, в октябре 2016 года стало известно, что 4 члена НАПК ежемесячно получали четыре стандартных оклада вместо одного путем выписывания себе премий. Так, с апреля по сентябрь 2016-го Корчак получила более 700 тыс. гривен зарплаты. Ее стандартный оклад составляет 35 тыс. гривен. Она также получала 50% от оклада в виде надбавки за выслугу, по одному окладу как надбавку за интенсивность и как премию.
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