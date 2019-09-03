Украина погасила кредиты МВФ по предыдущей программе stand-by

Украина окончательно погасила кредиты Международного валютного фонда (МВФ) по программе stand-by 2014 года. Об этом сообщает ТСН.
Сообщается, что финальные платежи по погашению кредитов в рамках программы stand-by составили 156 млн в долларовом эквиваленте. Отметим, данная программа так и не завершилась, и в 2015 году Украина и МВФ договорились о программе расширенного финансирования (EFF).
Напомним, ранее сообщалось, что Министерство финансов Украины 3 сентября выплатит рекордную сумму — около 1,1 млрд долларов — по долгам прошлых лет. Все выплаты будут проведены до конца дня. При этом 661 млн долларов составят выплаты по гособлигациям, выпущенным в 2015 году при реструктуризации долгов «Укравтодора», КБ «Южное» и госдолга. Еще 444 млн долларов выплатят в качестве процентов по облигациям, выпущенным в 2015 году и со сроком погашения в 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годах
Ранее новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что приезд миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Киев ожидается 10 сентября. Перед своим назначением он заявлял, что Украине нужна новая программ с МВФ на 3-4 года.
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