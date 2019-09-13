Украина хочет провести одновременно местные выборы по всей территории страны, включая оккупированную

Власти Украины хотели бы проведения местных выборов по всей стране, включительно с территориями временно неподконтрольного правительству Донбасса, сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко.
«Мы согласились на Минские договоренности 5 лет назад, в том числе и на проведение выборов. По нашему мнению, идеально было провести выборы, пока это невозможно, одновременно во всем нашем государстве. У них (на оккупированных территориях Донбасса — Ред.) уже было двое выборов — фейковых, их результатов мы не признаем. Сейчас мы предлагаем провести одновременно выборы по всей территории, включая оккупированную. Посмотрим, сработает ли это, по времени исключительно», — сказал он в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» в кулуарах 16-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в пятницу в Киеве.
Вместе с тем, Пристайко добавил, что «формулу Штаймаера» еще в 2016 году согласовал пятый президент Украины Петр Порошенко.
«Формулу Штаймаера», которую наш глава государства согласовал, мы, как люди, которые выполняют даже то, что пообещали наши предыдущие президенты, должны выполнять. Мы сейчас обсуждаем, в какой форме«, — сказал он.
Он заверил, что «в ней нет ничего интересного, или такого, чтобы обвиняли в „зраде“, или победе».
Как сообщалось, «формула Штайнмайера» касается определения статуса Донбасса. Подразумевает одновременное принятие Верховной Радой поправок в Конституцию, по которым Донбасс получит особый статус и проведение там свободных выборов, после чего Россия выведет свои войска и технику с территории ОРДЛО.
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